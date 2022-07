Hasanatteso a Torino. Come riportato dalla BILD, il dirigente delsarà in Italia nella giornata di domani, lunedì, con il preciso obiettivo di trattare con laper il cartellino di Matthijs, che sembra ormai intenzionato a lasciare i bianconeri.Se i due club dovessero trovare un accordo - scrivono sempre dalla Germania - per il difensore olandese classe 1999 è pronto un contratto quinquennale da ben 18 milioni di euro lordi a stagione. La svolta nell'affare, a questo punto, potrebbe essere davvero vicina.