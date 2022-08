Quella di ieri è stata una giornata ricca di colpi di scena in casa Juve, non solo per le emozioni di Villar Perosa, ma anche per le vicende legate al mercato. Nelle ultime ore infatti, i bianconeri si sarebbero avvicinati in maniera sensibile a Filip Kostic e, avrebbero avviato anche dei nuovi contatti per un centroavanti. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com infatti, il profilo di Luis Muriel è tornato nuovamente di moda dalle parti della Continassa, con i dirigenti bianconeri che sperano di chiudere l'operazione attorno ai 12 milioni di euro.