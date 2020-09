1









Tutto in massimo quarantott'ore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, salgono le quotazioni di Oliver Giroud: se Milik non dovesse dare il suo assenso al passaggio alla Roma, l'approdo a Torino di Edin Dzeko risulterebbe di fatto impossibile. Il centravanti bosniaco dipende dunque esclusivamente dai movimenti del collega polacco. L'alternativa? Il francese del Chelsea, pista facilmente da scaldare anche grazie all'accordo già trovato con il calciatore. Un indennizzo da cinque milioni, bonus compresi, ai Blues: con Werner e Abraham, Lampard lo lascerebbe partire senza troppi problemi. L'attaccante non ha giocato nella prima partita dei londinesi contro il Brighton.