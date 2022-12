In casa Juve continua la caccia al terzino da aggregare alla rosa di Allegri e oltre ai nomi di Karsdorp, Grimaldo e Odriozola, in queste ore ne starebbe circolando anche un altro. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Frasneda, esterno ora in forza al Valladolid e che potrebbe lasciare il club spagnolo al termine della stagione.