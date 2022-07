Grandi nomi potrebbero partire dadurante questa sessione di calciomercato: uno di questi sarebbe quello di Fabian. Il centrocampista spagnolo, che proprio grazie alle prestazioni con la maglia azzurra è entrato nei radar della Nazionale iberica venendo convocato anche a Euro 2020, avrebbe molti estimatori in Liga. Sebbene il ritorno sia ben visto dai bookmakers, Betclic ipotizza come meta possibile anche una storica avversaria del club partenopeo: laPiù qualità per il centrocampo di Allegri. Nell’ultima stagione di Serie A, Fabian Ruiz ha messo a segno 7 reti in 32 presenze, primato in carriera di gol segnati in campionato in una singola stagione. Un record che ha ulteriormente confermato la caratura internazionale del classe ‘96 ex Elche e Betis Siviglia. Secondo i bookmakers, sulle tracce del centrocampista di Spalletti ci sarebbero, infatti, quattro big del calcio europeo. Apre la fila a 4.50 l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Diego Simeone, squadra pronta a spendere sul mercato dopo una stagione non fortunata. Tra le destinazioni possibili c’è anche la Juventus. Massimiliano Allegri vorrebbe aggiungere fantasia alla sua mediana, a maggior ragione con il possibile ritorno di Pogba. Fabian Ruiz sarebbe quindi nome gradito e i bookies quotano un suo approdo sotto la Mole a 7.50. Leggermente più indietro troviamo nientemeno che Real Madrid e Barcellona, il cui interesse sarebbe al momento più tiepido.