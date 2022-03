L'ex giocatore del Torino Simone Verdi è attualmente in forza alla Salernitana. Proprio la squadra campana domenica alle 15 sarà ospite della Juventus all'Allianz Stadium. Verdi ha presentato la sfida a SudTv. Queste le parole:



VERDI - "Occupiamo una posizione di classifica in cui bisogna vincere le partite e quindi cercare di giocare con tanti calciatori offensivi. Secondo me questa è la strada giusta. Da quando è arrivato Nicola, a parte la partita con l’Inter, abbiamo anche espresso un buon calcio. Anche con la Juventus dobbiamo giocarcela, sappiamo che sulla carta è una squadra fortissima ma noi dobbiamo cercare di fare punti con tutti senza pensare che la partita sia già persa".