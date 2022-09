Un solo punto conquistato nelle ultime due gare disputate, frutto del pareggio nella sfida di campionato con la Fiorentina e della sconfitta nella trasferta di Champions League contro il Paris Saint-Germain, non può rappresentare certamente un buon bottino per la Juventus. Gli uomini di Allegri devono riscattare un avvio di stagione deludente per non perdere terreno dalle prime della classe. A contendere la posta in palio questa domenica ci sarà una Salernitana che invece può ritenersi soddisfatta del suo attuale ruolino di marcia, fatto di una vittoria, tre pareggi e una sola sconfitta.Chi avrà la meglio nel match dell’Allianz Stadium? I pronostici dei bookmakers pendono tutti dal lato juventino.Juve determinata a prendersi i 3 punti. Stando alle quote di Betclic, i bianconeri non dovrebbero incontrare grosse difficoltà contro i granata. Il segno 1 è quotato infatti a 1.40 (stessa quota su Sisal e Snai), contro il 7.40 del segno 2. Ai campani servirà quindi una vera e propria impresa, anche solamente per strappare un pareggio, indicato da Betclic a 4.70 (stessa quota per Eurobet).Precedenti recenti favorevoli per i bianconeri. Nella scorsa stagione la Juventus è riuscita a portarsi a casa sei punti su sei nel doppio confronto con la Salernitana. Dopo la vittoria per due reti a zero dell’andata all’Arechi, i bianconeri replicarono lo stesso risultato nella sfida giocatasi a Torino, con le reti di Dybala e Vlahović. Il 2-0 per questa domenica è quotato da Betclic a 7 (6.50 da Sisal) ed è considerato l’esito più probabile per il match.Vlahović e Milik pronti ad assaltare il fortino granata. In attesa di capire se giocheranno entrambi dall’inizio o se solo uno dei due partirà titolare, anche tenendo in considerazione il nuovo imminente turno di Champions, Dušan Vlahović e Arkadiusz Milik restano comunque i principali indiziati per andare in gol in questa partita. Per il serbo la quota-gol è indicata da Betclic a 2 (1.85 su Snai), contro il 2.25 del polacco (la medesima quota su Sisal e Snai). Prima gioia in vista anche per Filip Kostić? Un suo gol è quotato da Betclic a 3.75 (come per Sisal). Per la Salernitana, l’uomo più quotato a sorprendere Bonucci e compagni è Boulaye Dia, a 4.50 per Betclic (stessa quota su Sisal).