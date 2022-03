di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Tutto facile. Tutto come dovrebbe. Tutto come aveva anche immaginato Allegri, sin da gennaio: Dybala a inventare sulla trequarti, Vlahovic a deciderla, con una rete da attaccante vero. Ecco, a fine primo è 2-0: segna proprio Paulo, segna proprio Dusan. Il primo lo fa a un passo dall'incontro decisivo per il rinnovo, il secondo la schiaccia in porta dopo quasi 350 minuti senza trovare la via del gol. Marcature discretamente importanti.



Leggi TOP e FLOP al 45' nella gallery qui in basso: scorri per leggere i nostri giudizi.