Come si legge sul sito ufficiale bianconero, sono solo due i precedenti in campionato di Juventus-Salernitana, una sfida inedita per l'Allianz Stadium. Il primo si è giocato nel 1948 al Comunale, con successo bianconero per 2-0. Il secondo ha visto la Signora trionfare 3-0 al Delle Alpi, 50 anni dopo. 20 dicembre 1998: Juventus-Salernitana è la gara di Filippo Inzaghi, mai così trascinatore di una squadra che – dopo l'infortunio a Udine di Del Piero – ha bisogno di una spinta in attacco. Il 9 bianconero mette in campo tutte le sue qualità: il fiuto del gol, la capacità di approfittare della minima situazione, il senso della porta. L'uomo copertina della sfida è indubitabilmente lui, autore di una tripletta.