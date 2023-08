Nella seconda parte della scorsa stagioneha già giocato a Salerno totalizzando 12 presenze e un gol; la Juve lo valuta circa 6 milioni di euro, e se non dovessero sbloccarsi altre cessioni potrebbe pensare di fare cassa con l'uscita del classe 2000. Non è escluso quindi che con la Salernitana si parli anche di una soluzione definitiva per Nicolussi, che insieme a Facundo Gonzalez e Miretti è uno dei tre giocatori al centro dell'asse di mercato Torino-Salerno.