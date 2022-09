Non siamo tra quelli che “la colpa è degli arbitri”, “è un problema geopolitico”, “ce l'hanno col sud”.... Prendete, prendete. Il primo si stupisce delle troppe reazioni dopo l'errore indotto dalin, costato la vittoria ai bianconeri. Il secondo, sempre sullo stesso episodio, dice che nel comunicato di “spiegazione”, dopo il fattaccio, non intendeva “voler dare ragioni o torti”. Invece il torto era chiaro, ma loro “che ci potevano fare?”.Gravina, addirittura, getta benzina sul fuoco: “L'errore in Juventus-Salernitana? E' stato strumentalizzato moltissimo e non meritava questa enfasi”. Entrambi, dispiace dirlo, ricadono in quell'atteggiamento dache contraddistingue i dirigenti delle massime istituzioni calcistiche. D'accordo: non si deve sempre rispondere nel merito ad ogni esternazione post stadio, ma non c'era bisogno di rispolverare il fatto con una risposta o una considerazione poco idonee a rafforzare la credibilità. Con una aggravante:; anzi erano proprio loro, gli uomini delle istituzioni, a urlare allo scandalo. Ve lo ricordate il Procuratore generale della FIGC, tifoso del? Il dr. Pecoraro che urlava ai quattro venti, ai giornali, alle televisionie lasciava intendere che il campionato era falsato.. All'opposto è emblematico perché il Var si è dimostrato uno strumento di garanzia che non garantisce, che induce all'errore. L'arbitro e il guardalinee avevano visto bene, il Var ha visto male, e dire che, di fatto, non fosse in grado di funzionare al meglio peggiora la situazione.. Parliamo di tribunali, non di partite di calcio. Molti, infatti, si sono domandati perché i massimi dirigenti non abbiano chiuso la questione con un semplice: “Ci siamo sbagliati”. Un po' perché non sbagliano mai, un po' perché erano attanagliati dalla paura:. Capito? Si può ripetere un processo, ma una partita no!