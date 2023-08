Il mercato delle uscite dellasi sta riscaldando, poiché il club ha l'esigenza di liberare alcuni costi al fine di essere in grado di rafforzare la rosa del tecnico Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i prossimi giorni vedranno un summit con la Salernitana, durante il quale si discuterà del futuro di due giovani talenti della Juventus in uscita: Hanse FabioQuesti incontri rappresentano un momento cruciale per il club bianconero, poiché la Juventus sta cercando di gestire con attenzione il proprio bilancio e liberarsi di alcuni giocatori per fare spazio a nuovi rinforzi. Hans Nicolussi Caviglia e Fabio Miretti sono due giovani prospetti che potrebbero avere maggiori opportunità di giocare e crescere nella squadra della