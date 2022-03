Continua a lasciare più di un dubbio il giallo inflitto per simulazione a Luca Pellegrini in Juve-Salernitana, giallo che costringe il terzino a saltare il big match contro l'Inter. Secondo alcuni sul classe 1999 c'era persino un rigore, che invece è stato giusto non assegnare ai granata per il tocco di gomito in area di Rugani, definito un'autogiocata e pertanto non punibile con il penalty. La direzione arbitrale di Ayroldi, insomma, non convince fino in fondo i giornali, con Il Corriere dello Sport che "sanziona" il fischietto con un 5 in pagella, parlando di "errore grossolano" difficile da giustificare.

