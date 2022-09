L'ex arbitro Lucaha commentato così ai microfoni di Dazn la rete annullata nel finale di gara contro la. Queste le sue parole:"Ci sono parametri che vanno utilizzati per capire se il giocatore partecipi attivamente o meno all'azione. Si partecipa attivamente quando si impatta su un avversario, disturbando la sua azione o impedendo una parata. Il colpo di testa di Milik porta Bonucci in fuorigioco di una mezza figura, chiaramente Bonucci trattenuto da un difensore della Salernitana eIl portiere della Salernitana non è ostacolato".