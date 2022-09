Domenica all'Allianz Stadium, per il match contro la, Davidenon avrà con sè il suo vice. E non lo avrà al suo fianco per parecchio tempo. Manuele, allenatore in seconda della, è stato infatti squalificato per quattro mesi dal Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, per aver svolto il ruolo di allenatore per l'Academy Lucchese dal novembre 2021 fino a febbraio 2022 senza regolare tesseramento. A febbraio, poi, è entrato ufficialmente nello staff tecnico di Nicola. Cacicia, secondo quanto riferito da sportface.it, farà ricorso dalla Corte d'Appello.