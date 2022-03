Dal sito della Lega Serie A:



"Dopo le tre reti segnate tra Spezia e Sampdoria, Álvaro Morata potrebbe trovare il gol in tre partite consecutive per la prima volta in Serie A TIM; l'ultima volta in cui l’attaccante della Juventus ci è riuscito in campionato risale al novembre 2019, quando andò a bersaglio in quattro gare consecutive con la maglia dell'Atletico Madrid".