In vista della sfida didi giovedì sera, valida per gli ottavi di finale, laripercorre tramite il proprio sito ufficiale l'ultima vittoria all'Allianz Stadium contro la, che poi tornerà ad affrontare domenica in trasferta.- L'ultima volta che i bianconeri hanno superato la formazione campana all'Allianz Stadium è stato nel 2022, per la precisione il 20 marzo. La competizione non era la Coppa Italia, ma la Serie A e la sfida contro i granata era valida per l'undicesima giornata del girone di ritorno. Il risultato finale? La Juventus si è imposta 2-0 con due gol segnati nella prima mezz'ora di gara: al 5' cone al 29' con. Proprio Dusan è stato uno dei grandi protagonisti di quel pomeriggio perchè, oltre all'ottimo colpo di testa per il raddoppio, ha servito anche l'assist a Paulo per la rete di apertura del match. Poi, come detto, il 2-0 è stato tutto suo: una bella frustata di testa, sfruttando nel migliore modo possibile l'ottimo cross dalla destra di. Un risultato, quello ottenuto dai bianconeri, che è valso il quarto successo consecutivo in campionato. Dusan e Mattia sono soltanto due degli otto giocatori attualmente ancora in rosa che sono scesi in campo quel giorno. Oltre a loro, infatti, hanno giocato dall'inizio della partita, invece, sono subentrati a gara in corso.