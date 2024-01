Juve-Salernitana, le formazioni ufficiali

Insolito - almeno per questa stagione -, turno infrasettimanale per la. La squadra bianconera comincia dagli Ottavi la sua avventura in, obiettivo dichiarato del club. Di fronte ladi Pippo Inzaghi che arriva all'Allianz Stadium senza pressioni e con la possibilità di giocare leggera: aspetto da non sottovalutare.ha avvertito tutto l’ambiente. L’impegno di questa sera non è da sottovalutare e anche le sue scelte di formazione lo dimostrano. Rotazioni, sì, ma senza eccessi. La sorpresa di giornata è la convocazione del difensore della Next Gen, Tarik Muharemovic . Vedremo se, nella seconda parte di match, ci sarà spazio anche per lui.

Juventus (3-5-2): Perin, Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling; Milik, Chiesa



Salernitana (4-2-3-1): Fiorillo; Sambia, Bronn, Lovato, Daniliuc; Legowski, Maggiore; Tchaouna, Botheim, Ikwuemesi; Stewart.

