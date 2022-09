Per dimenticare la sconfitta Parigi, per cominciare a scrivere un nuovo capitolo in campionato e preparare al meglio la prossima partita decisiva di Champions League contro il Benfica. Molteplici valenze, un solo obiettivo: lascende in campo questa sera alle 20:45, tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, per affrontare unache ha cominciato al meglio la sua stagione e che si preannuncia essere avversaria ostica.: Perin; Cuadrado, Bonucci, Bremer, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti; Kostic, Vlahovic, Kean: Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Candreva; Dia, Piatek.