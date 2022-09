Giornata numero sei di campionato: laospita la, in una gara "da vincere", secondo quanto raccontato da Massimiliano. Eccola, l'occasione di tornare di nuovo a un passo dalle vette altissime della classifica: la Juve non può più perdere tempo, punti, situazioni. Altrimenti rischia di smarrire contatto con le più forti sin da subito, come nella passata stagione.Juventus-Salernitana si giocherà all'Allianz Stadium di Torino. Appuntamento a questa sera, domenica 11 settembre 2022. Calcio d'inizio alle ore 20.45.Kean si candida per un posto da titolare, così come Fagioli e Miretti. Spazio ai giovani, ma non solo: leggi le probabili formazioni nella gallery dedicata.