Juve-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla in tv

Laritorna in campo per un turno infrasettimanale, un evento insolito nella presente stagione. La squadra diaffronta ladi Pippo Inzaghi nella Coppa Italia, una competizione dichiarata obiettivo del club, e non sono ammessi passi falsi. Nonostante ciò, Allegri prevede un certo turnover per gestire gli sforzi dei giocatori, senza però esagerare nelle rotazioni, mantenendo la serietà nell'approccio alla competizione. La partita rappresenta un'opportunità per la Juventus di avanzare e consolidare le proprie ambizioni di successo in un'altra competizione.- Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5.- Guarda le probabili formazioni nella nostra gallery dedicata.