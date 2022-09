Dopo il pareggio con la Fiorentina e il ko in Champions col Psg, la Juve riparte. La squadra di Allegri sa che non può sbagliare nel posticipo con la Salernitana, in programma domenica sera alle 20.45. Con un po' di turnover in vista. Difficilmente riuscirà a recuperare Di Maria, alle prese col problema all'adduttore che potrebbe farlo rientrare solo per la prossima gara di Champions col Benfica. Da valutare le condizioni di Szczesny: il polacco sta recuperando dalla distorsione alla caviglia, è monitorato costantenemente dallo staff medico per capire se potrà recuperare già per la sfida di domenica. Tanti ballottaggi, anche se davanti dovrebbe giocare la coppia: Milik più Vlahovic.In campo domani sera, domenica 11 settembre, alle 20.45. La sfida sarà in diretta su Dazn. Diretta testuale su ilBiancoNero.com, con pagelle e tutti gli approfondimenti.JUVENTUS (4-4-2) - Perin; De Sciglio, Bonucci, Gatti, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.SALERNITANA (3-5-2) - Sepe; Bronn, Gymber, Fazio; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli.