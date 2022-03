La disfatta in Champions League è alle spalle, la Juve torna a sorridere. Lo fa soprattutto grazie a un Dybala e a un Vlahovic in grande spolvero, con un feeling ormai sempre più evidente, in grado di trascinare la squadra a una vittoria fondamentale per la classifica, con lo scontro diretto con l'Inter ormai alle porte. La vetrina di giornata, insomma, è per i due attaccanti, ma questa volta nessuno sfigura. Anzi, per qualcuno arriva anche una bella soddisfazione. La partita si conclude per tutti con una sufficienza piena, almeno secondo i quotidiani in edicola oggi.

Sfoglia la nostra gallery per leggere i voti dei giornali: