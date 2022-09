Voti bassi, ma non troppo. Il pari ha salvato tanti bianconeri: c'è poco altro da dire, se non che il 2-2 die ancor più il 3-2 di(poi annullato) ha modificato tutte le carte in tavola, soprattutto per quanto riguarda le pagelle. Ecco, a tal proposito: da Gazzetta a Tuttosport, passando per il Corriere dello Sport, un giudizio su tutti non cambia: è quello di, che raccoglie due 4 e un 4.5. Anche Allegri finisce per prendere insufficienze: CorSport gli dà 4.5, Tuttosport e Gazzetta poco di più. Bene Perin, benissimo Milik e si salvano anche Miretti e Fagioli.