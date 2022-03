Manca poco più di un ora al fischio di inizio della sfida tra Juve e Salernitana, con i bianconeri che necessitano assolutamente di fare bottino pieno, soprattutto dopo il passo falso dell'Inter maturato ieri contro la Fiorentina. Sono state da poco annunciate le formazioni titolari delle due squadre, con Allegri che ha confermato la coppia d'attacco composta da Vlahovic e Dybala. In mezzo al campo invece ci saranno Arthur e Rabiot, con Danilo e Pellegrini larghi.



JUVENTUS (4-4-2) - Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Danilo, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Dybala. All. Allegri.



SALERNITANA (4-4-2): Sepe; Ruggeri, Fazio, Gyomber, Mazzocchi; Zortea, Radovanovic, L. Coulibaly, Perotti; Djuric, Bonazzoli. All.: Nicola.