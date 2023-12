C'è poco tempo di riposare per la, che dopo aver archiviato il 2023 con una bella vittoria nel big match contro la Roma tornerà in campo giovedì sera all'Allianz Stadium per gli ottavi di finale dicontro la. La sfida tra le due squadre, che sarà "replicata" domenica allo stadio Arechi per l'ultimo turno del girone di andata di Serie A, sarà diretta dall'Davide, coadiuvato dagli assistenti De Meo e Dei Giudici. Designato come quarto uomo Zufferli, mentre al VAR ci saranno Aureliano e Sacchi. Fischio d'inizio alle 21.00.