Le parole di Massimilianoin conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Coppa Italia di domani contro la Salernitana:- "Non partirà titolare, ma potrà avere spazio. La formazione? Domattina deciderò, sicuramente giocherà Perin in porta, poi Rugani e Chiesa, sicuro. Gli altri valuteremo. Locatelli è squalificato domenica, andrà in campo la migliore formazione per ottenere il massimo risultato. Lo stadio sarà pieno, le partite vanno vinte sul campo, prima lo fanno tutti. Bisogna solo aspettare domani sera".