Juventus e Salernitana si affrontano nella sfida dell'Allianz Stadium, valida per l'accesso ai quarti di finale della Coppa Italia, dove la vincente andrà a sfidare il già qualificato Frosinone. A dirigere il match è il signor Davide Ghersini, che verrà a sua volta coadiuvato dagli assistenti De Meo e Dei Giudici. Come quarto uomo è stato designato Zurfelli, mentre in sala VAR c'è la coppia Aureliano e Sacchi. Di seguito tutti gli episodi live da moviola.ARBITRO - GhersiniASISSTENTI - De Meo, Dei GiudiciQUARTO UOMO - ZurfelliVAR - AurelianoAVAR - Sacchi.1' - Fischio di inizio