All'Allianz Stadium di Torino si è appena concluso il match tra Juve e Salernitana con la vittoria dei bianconeri per 2-0. Di seguito tutti gli episodi da moviola del match.



86' - Ennesimo cartellino giallo della gara, questa volta a rimediarlo è stato Max Allegri per proteste.



84' - Ammonito anche Rabiot per un fallo su Ribery.



81' - Ammonizione per Danilo.



67' - Ammonizione anche per Verdi, dopo aver commesso un brutto fallo ai danni di Danilo.



54' - Tocco di mano involontario da parte di Rugani, dopo che la palla era stata colpita con il piede dallo stesso. Ayroldi ha ritenuto non punibile con il calcio di rigore e ha lasciato dunque proseguire.



45' - Inizia la ripresa in questo istante.



SECONDO TEMPO



40' - Contatto dubbio nell'area della Salernitana tra Gyomber e Pellegrini, con quest'ultimo che è stato ammonito per simulazione e di conseguenza salterà la gara contro l'Inter. 23' - Arriva la prima ammonizione del match ai danni di Coulibaly, per un fallo commesso su Paulo Dybala.



1' - Inizia il match in questo istante.



PRIMO TEMPO



Arbitro: Giovanni Ayroldi (sez. Molfetta)



Assistenti: Pasquale De Meo (sez. Foggia) – Mokhtar Gamal (sez. Lecco).



IV uomo: Matteo Marchetti (sez. Ostia).



Var: Rosario Abisso (sez. Palermo).



Assistente Var: Stefano Alassio (sez. Imperia).