"Candreva? Un caso". Così La Gazzetta dello Spor ha fissato chiaro un punto: il Var non ha visto la posizione dell'esterno della Salernitana, salito a fare da "barriera" su Corner.Per il Corriere dello Sport, "c’è l’ipotesi (le immagini a disposizione non lo chiariscono al 100%) che Candreva (andato sull’angolo) possa tenere in gioco tutti: Sky ha misurato, siamo a 3,42 metri contro 2,90 di Candreva. Sarebbe un buco clamo roso, il VAR non è infallibile, da chiudere tutto!".