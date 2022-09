Con un comunicato ufficiale l'AIA ha fatto sapere che il Var, durante, non ha preso in considerazione la posizione di Candreva per tirare le linee del fuorigioco di Bonucci. Ammesso l'errore, la gara si può ripetere? Da protocollo IFAB la risposta é no, perché l'errore dei varisti non rientra nella casistica dell'errore tecnico. Per errore tecnico, quindi, si considera una partita giocata da una squadra in 12 uomini o un calciatore che ammonito due volte continua a rimanere in campo, per esempio.