Un video diventato immediatamente virale, un video esploso sui social e che apre a nuovi dettagli del post Juve-Salernitana.questa la frase dal labiale dell'arbitro Matteo Marcenaro da Genova, che spiega così a Danilo l'annullamento del gol di Milik. Parole pronunciate al rientro negli spogliatoi, mentre tutti i giocatori si interrogavano sui motivi della sua decisione. Un passo oltre Candreva, dunque, e oltre alla posizione di fuorigioco (che non c'è) influente di Bonucci. Il tocco, citato, non c'è. E così l'errore appare ancora più grave. "Se davvero Marcenaro ha visto il tocco di Bonucci,E oggettivamente non era difficile rendersene conto dalle tante immagini televisive (quelle a disposizione)" - sottolinea Tuttosport, che prosegue - "La spiegazione data ai giocatori della Juventus (anche a Fagioli viene detta la stessa cosa) è quindi molto sbagliata e, diffusa sui social in queste ore, sta creando ancora più frustrazione nel popolo bianconero".