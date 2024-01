Il gol di Chukwubuikemal minuto 00:59 rappresenta il più veloce subito dalla Juventus in tutte le competizioni, superando l'autorete di Miralemcontro il Genoa, avvenuta al 00:18, durante una partita di Serie A il 26 agosto 2017, come riporta Opta. Questo fatto ha sorpreso gli appassionati di calcio e ha catalizzato l'attenzione su un inizio di partita insolito per la squadra bianconera. La rapida incursione dell'avversario ha reso la sfida contro la Salernitana ancora più intensa, spingendo la Juventus a cercare con determinazione una reazione immediata per recuperare da questo iniziale svantaggio.