Saranno Massimo Callegari e Massimo Paganin i due telecronisti della sfida di questa sera all'Allianz Stadium tra, valida per gli ottavi di finale di. Il match sarà visibile in diretta, in chiaro e in esclusiva, su Canale 5, come tutte le partite della competizione "parallela" al campionato di Serie A. Il fischio d'inizio dell'arbitro Davide Ghersini è previsto alle 21.00. Ai bianconeri servirà una vittoria per passare al turno successivo, dove andrebbe ad affrontare il Frosinone, trattandosi di una gara a eliminazione diretta.