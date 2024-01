Negli ottavi di finale di Coppa Italia, la Juventus ha realizzato una rimonta straordinaria contro la Salernitana, ribaltando l'iniziale svantaggio subito al primo minuto. La squadra ha dominato l'intero match, conquistando una vittoria schiacciante per 6-1 sulla Salernitana, grazie a una prestazione magistrale. Questo successo permette alla Juventus di accedere ai quarti di finale, dove affronterà il Frosinone, in un altro emozionante scontro che si svolgerà sempre all'Allianz Stadium la prossima settimana. La dimostrazione di forza e la qualità del gioco evidenziate in questa partita alimentano le aspettative dei tifosi bianconeri per un prosieguo entusiasmante nella Coppa Italia. Juve-Salernitana, gli highlights