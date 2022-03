Tra pochi minuti scenderanno in campo Juventus e Salernitana sul prato dell'Allianz Stadium, dove in ballo ci saranno 3 punti pesantissimi per entrambe le squadre. I bianconeri, dal canto loro proveranno ad approfittare del passo falso dell'Inter e cercare di arrivare a giocarsi lo scontro diretto con la distanza di appena un punto in classifica. I campani invece, oltre a necessitare di punti salvezza, vanno a caccia anche della loro seconda rete contro la Juventus in Serie A. L'unica realizzata è stata messa a segno da Marco Di Vaio nella stagione 98/99, grazie alla quale arrivò anche l'unico successo della Salernitana sulla Vecchia Signora.