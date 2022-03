Dal sito della Lega Serie A:



"La Salernitana è la squadra di questo campionato che attende da più tempo un clean sheet (20 partite consecutive con almeno un gol subito); in generale, i granata hanno tenuto la porta inviolata soltanto una volta in questa Serie A TIM (1-0 v Genoa, lo scorso 2 ottobre), mentre nei cinque maggiori campionati europei ha fatto peggio solo il Bordeaux (zero)".