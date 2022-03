Mancano poco più di 48 ore alla prossima uscita della Juventus che, ospiterà la Salernitana all'Allianz Stadium. I bianconeri vanno a caccia dell'immediato riscatto dopo la brutta eliminazione dalla Champions League e soprattutto, per conquistare 3 punti fondamentali in virtù della qualificazione alla prossima edizione. I campani invece, dal canto loro proveranno a giocarsela a viso aperto e senza nulla da perdere, con la speranza di riuscire a portare via almeno un punticino approfittando del momento delicato che sta vivendo il mondo juventino. Non sarà facile però, dato che la Salernitana non vince da ben 8 giornate consecutive in campionato.