Si sta avviando verso la conclusione il match di campionato tra Juventus e Salernitana con la vittoria dei bianconeri per 2-0. Le reti sono arrivate entrambe nel primo tempo, grazie alle firme di Paulo Dybala e di Dusan Vlahovic che, riprende Immobile in cima alla lista dei marcatori. Ma è stata una giornata speciale anche per il baby Under 23 Fabio Miretti, il quale ha trovato la gioia personale facendo il suo debutto assoluto nella massima serie. Giusto una manciata di minuti quelli che gli sono stati concessi da Allegri, ma è solo l'inizio di una lunga carriera.