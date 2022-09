Domenica sera la Juventus ospiterà la Salernitana di Davide Nicola all'Allianz Stadium, in un match che sarà di fondamentale importanza per i bianconeri, se vogliono dare un segnale alle antagoniste per la lotta scudetto. La gara sarà trasmessa su DAZN e inizierà alle 20:45, con il collegamento che prenderà il via alle ore 20:00.