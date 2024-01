Domani sera la Juve sarà impegnata in quella che sarà la sua prima gara ufficiale del 2024, con i bianconeri che ospiteranno la Salernitana all'Allianz Stadium in quella che saranno gli ottavi di finale della Coppa Italia. La sfida di domani però avrà anche un sapore particolare, perchè si tratterà della prima gara in assoluto tra Juventus e Salernitana in Coppa Italia. Fino ad oggi infatti, campani e bianconeri si sono affrontati solamente in Serie A, dove sono state registrate 5 vittorie della Juve e una sola della Salernitana, oltre a due pareggi maturati tra le due squadre.