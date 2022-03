Al 57' di Juventus-Salernitana, Massimiliano Allegri toglie dal campo Paulo Dybala, per inserire Alvaro Morata. Nel comento in cui il numero 10 compare sulla lavagnetta luminosa e la Joya si incammina verso il bordocampo, è partita la standing ovation dello Stadium. Non solo, raggiunta la zona delle panchina, lungo abbraccio tra l'attaccante e Allegri.