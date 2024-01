DOVE VEDERE IN DIRETTA JUVENTUS-SALERNITANA

DaComincia la Coppa Italia per la Juventus. Il cammino dei bianconeri inizia in casa, contro la Salernitana, giovedì 4 gennaio 2023 alle ore 21:00. Il match, da dentro o fuori, sarà valido per gli ottavi di finale: chi vince affronta ai quarti il Frosinone che ha eliminato il Napoli. Sarà anche la prima gara del nuovo anno per entrambe le squadre.La sfida di Coppa Italia tra Juve e Salernitana sarà trasmessa in diretta, gratis e in chiaro, su Canale 5.