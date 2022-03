Folto pubblico, nei limiti imposti dalle normative, ad assistere oggi all'Allianz Stadium alla partita tra Juventus e Salernitana. Tra questi, anche una delegazione del Torino, con in testa Emiliano Moretti. Il Toro, dopo la sosta, volerà a Salerno per affrontare la squadra di Nicola; un'occasione imperdibile, quindi, per studiare da vicino i prossimi avversari.