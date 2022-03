Domani alle ore 15 la Juventus ospiterà all'Allianz Stadium la Salernitana di Davide Nicola. Il pronostico è tutto a favore della squadra di Massimiliano Allegri. I bianconeri non subiscono reti per mano dei campani dal 1999. In cinque sfide l'unico a segnare è stato il 2 maggio 1999 Marco Di Vaio. Un totale di tre vittorie per la Juve ed un pareggio.