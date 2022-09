Domani sera all'Allianz Stadium di Torino tornerà in campo la Juventus che affronterà la Salernitana. Massimiliano Allegri ha presentato la gara in conferenza stampa oggi alle 13.30 ed ha spiegato che saranno ancora assenti Angel Di Maria e Szczesny, oltre a Paul Pogba, Marley Akè e Kaio Jorge. Non giocheranno dal primo minuto Arek Milik e Gleison Bremer ma giocherà sicuramente da titolare Leandro Paredes, nuovo acquisto presentato proprio nella giornata di ieri. Di seguito un video del nostro inviato Cristiano Corbo con le ultime novità in vista della gara: