100 minuti che si concentrano in un distillato di cartellini rossi sventolati, in un monitor del Var e nella decisione di Marcenaro che annulla il gol vittoria di Milik per la Juventus, contro la Salernitana. A commento di quanto successo, l'intervento di Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.



Guarda il video di seguito.