Attraverso i canali social, laha offerto uno sguardo dietro le quinte, condividendo il momento che precede l'entrata in campo della squadra per il riscaldamento in vista della sfida contro la. Le emozionanti parole di uno dei preparatori bianconeri, "Si inizia qua, pronti ad accendere la miccia, pronti ad esplodere", hanno suscitato l'entusiasmo dei tifosi. Questo peek nel dietro le quinte crea un'atmosfera di attesa palpabile, alimentando l'entusiasmo e la determinazione della squadra di Allegri prima di scendere in campo per affrontare la competizione con la Salernitana.