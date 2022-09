L'ex arbitro di Serie A,, è intervenuto a Calcio&Finanza dopo gli errori di Juve-Salernitana, spiegando: "Bisogna chiarire che non è vero che un direttore di gara non rischia nulla in caso di errore. Se un fischietto viene fermato infatti, supponiamo, per tre domeniche nella massima serie, andrebbe a perdere ben 12mila euro, (come nel caso di Pairetto per gli errori in Lecce – Monza, che verrà fermato e non rivedrà i campo della massima serie almeno per tre giornate…) visto che ogni gara di serie A viene pagata 4mila.L’AIA ha già specificato che non si tratta, nella fattispecie, di un vero e proprio errore arbitrale, in quanto il VAR non aveva a disposizione tutte le immagini e i video riferibili alla posizione di Candreva. Difficilmente quindi Marcenaro verrà fermato, ma verosimilmente verrà tenuto lontano dai riflettori almeno per un po’ di tempo. Lontano dai match di cartello e, si spera, dalla prima pagina del The Guardian".