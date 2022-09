Dal sito ufficiale della Juve:In questa stagione stiamo abituando i tifosi bianconeri a uno spettacolo unico all’E anche per la sfida contro lalo spettacolo sarà presente e si rinnoverà.Come sempre, ad attendere i tifosi ci saranno l'ingresso della squadra dall’atrio d’onore con passaggio dalla tribuna per essere "abbracciati" dallo stadio, poi ci saranno come sempre giochi di luce, laser show powered by Coca-Cola e anche in questa occasione un dj set con un'altra piacevolissima sorpresa:. Dj e famoso produttore, Yaya è cresciuto a Torino. Unendo le sue radici etniche africane con il suo raffinato gusto italiano ha girato il mondo approdando nei principali club e festival di riferimento della musica elettronica e non solo, vantando oggi conferme e collaborazioni in tutto il panorama musicale internazionale.Inoltre, a contorno di tutte le attività di fan entertainment, il tifoso potrà essere il vero protagonista!Accedendo a questa pagina e inserendo il numero del proprio biglietto o della Juventus card sopra la quale è stato caricato il tagliando, ogni tifoso potrà provare a vincere tanti premi esclusivi per ogni partita della stagione! Anche gli abbonati possono partecipare.E le emozioni allo stadio arriveranno direttamente sul proprio cellulare!I tifosi presenti allo stadio, iscrivendosi a Juventus.getpica.com potranno ricevere direttamente sul proprio smartphone tutte le foto in cui sono personalmente immortalati grazie ai fotografi dedicati a cogliere le espressioni dei loro volti sugli spalti dello stadio.Partecipare sarà semplicissimo: basterà farsi unsu Juventus.getpica.com e tornare a controllare la pagina a fine evento. I fan bianconeri troveranno le loro foto dagli spalti, direttamente sul loro telefono.Non perderti lo show, arriva allo stadio con anticipo, a partire dall'apertura dei cancelli alle 18:30!Non hai ancora acquistato il tagliando per la sfida di domenica?